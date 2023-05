Cum arată și cu ce se ocupă Maria, fiica Lizei Panait. „Nu am tragere, nu sunt atrasă, nu sunt făcută pentru asta”

Maria Panait are 26 de ani și îi calcă pe urme mamei sale, Liza Panait. Creatoarea de modă are trei copii, însă cea mică a urcat de nenumărate ori pe podium în prezentările sale. Zilele trecute tânăra a vorbit despre relația cu mama ei, pe plan profesional. „Nu e mama mea în culise. Am emoții […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea