Nu mai pune telefonul la încărcat înainte să îi scoți husa. Iată ce se poate întâmpla, de fapt

08:10

Banc. Vă încântăm în această zi de sâmbătă cu o serie de bancuri care să vă aducă zâmbetul pe buze. Primul banc este cu Bulă. Este rugat să traducă în limba engleză o propoziție. Traducerea, […] The post BANC | „Bulă, tradu în engleză: Pisica a sărit în piscină și s-a înecat” appeared first on Cancan.