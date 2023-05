BANC | Bulă și Bubulina, divorț la tribunal

11:50

Periodic, ANAF organizează licitații pentru diverse bunuri. De data aceasta, reprezentanții au postat un nou anunț, pe internet, despre o viitoare licitație, care va avea loc pe 16 iunie 2023. Se va oferi spre vânzare […] The post Licitație ANAF pe 16 iunie 2023! Prețul ireal la care se vinde o casă de 56 mp din anul 1980, din Călărași appeared first on Cancan.