Vulpița le-a dat tuturor veste cea mare! Prima imagine cu cel de-al treilea copil. Cine este tatăl

16:40

După mai bine de șase ani de relație, Smiley și Gina Pistol au decis să își unească destinele și în mod oficial. Mai este puțin până la ziua cea mare și pregătirile sunt în toi. […] The post Cine va cânta la nunta lui Smiley cu Gina Pistol. Dezvăluire uimitoare făcută chiar de mire. „Mă interesează dansul găinii” appeared first on Cancan.