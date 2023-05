Adevărul despre relația pe care o au Iuliana Pepene și Sonia Simionov. Cele două vor pleca împreună în America Expres

23:50

Nu mai este un secret faptul că regele Charles iubește România, dovadă sunt vizitele sale pe meleagurile din Transilvania, dar și proprietățile pe care le are acolo. Presa britanică anunță faptul că suveranul britanic va […] The post Ce scriu englezii despre pasiunea Regelui Charles pentru România. Au descoperit cu cine este bun prieten appeared first on Cancan.