REPORTAJ. Marșul moldovenilor spre Vest a trecut peste șoselele pavate de sovietici. Libertatea a mers cu un autocar cu manifestanți spre piața din Chișinău în care 80.000 de oameni au strigat că vor în Europa

09:00

A doua rundă de alegeri ar putea avea loc luna viitoare, iar premierul elen a sugerat ieri că speră ca atunci să obțină majoritatea confortabilă de care are nevoie pentru a continua guvernarea. Scorul obținut duminică arată că nu va avea o problemă, scriu ziarul grec To Vima și agenția Associated Press. Partidul Noua Democrație […]