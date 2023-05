Aventura amoroasă a miliardarului Bill Gates cu o rusoaică, dezvăluită în presa din SUA. Deținătorul Microsoft ar fi fost șantajat pentru relația cu Mila

22:30

Duminică, 21 mai 2023, are loc marea finală a sezonului 14 iUmor, de la Antena 1. Cei 11 concurenți s-au ”înarmat” cu umor de calitate și voie bună, însă doar unul sigur va pleca acasă […] The post Cine câștigă finala iUmor. Pleacă acasă cu un premiu impresionant după ce i-a cucerit pe jurați appeared first on Cancan.