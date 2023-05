Alertă în familia lui Florin Salam! Roxana Dobre a ajuns de urgență, în noapte, la spitalul unde se află internat manelistul

08:10

Un bucureștean ce a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice a încercat să îi ducă de nas pe polițiști, dar nu a avut prea mari șanse de reușită. După ce a fost prins în […] The post Ce le-a spus un bucureștean polițiștilor după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. A încercat să scape basma curată, dar nu a avut șanse appeared first on Cancan.