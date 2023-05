Aproximativ trei tone de bunuri contrafăcute, confiscate pe Aeroportul Otopeni. Unde urmau să ajungă

14:50

Momentul în care o baterie de litiu a unei trotinete electrice explodează într-o locuință din Londra. Camera de supraveghere instalată în casa a surprins momentul în care bateria scuterului electric explodează, în timp ce era pusă la încărcat, scrie CNN. What happens when a lithium battery in an e-scooter catches fire? Sub Officer Bhasin from […]