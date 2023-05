Atenție, șoferi! Un nou test a devenit obligatoriu

21:20

Vlăduța Lupău (32 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate cântărețe de muzică populară și de petrecere. Invitată la nunta unor prieteni, ea avut parte de un moment neplăcut. Manelistul Cristi Nucă […] The post Cel mai penibil moment pentru Vlăduța Lupău. Un manelist i-a făcut figura la nuntă, a numit-o astfel în fața a sute de invitați appeared first on Cancan.