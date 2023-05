Un român a tras sperietura vieții lui în Palma de Mallorca. Ce a putut să pățească în vacanță: „Am avertizat că sun la Poliție”

23:20

Final de concediu șocant pentru o familie de români. În apropierea orașului Ruse, din Bulgaria, un bărbat aproape dezbrăcat s-a aruncat pe capota mașinii și ulterior s-a întins pe parbriz. Cum au reacționat cei doi […] The post Un bărbat în slip a vrut să „deturneze” o mașină plină cu români în Bulgaria. „E o metodă veche” appeared first on Cancan.