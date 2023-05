Toți românii trebuie să știe! Ce se întâmplă cu buletinele electronice care urmau să fie distribuite vara asta

07:50

S-au strâns rândurile la Survivor România 2023. După eliminarea de luni seara a Alexandrei Porkolab doar patru concurenți au mai rămas în joc și își dispută premiul cel mare oferit de Pro TV, în valoare […] The post Am aflat numele primului finalist Survivor 2023! E surpriza sezonului show-ului de la Pro TV appeared first on Cancan.