Vladimir Putin: Rusia, cu ajutorul „operațiunii militare speciale” din Ucraina, încearcă să oprească războiului început împotriva ei

Lansat de Netflix în plină pandemie, în vara anului 2020, filmul „Vechea gardă” / „The Old Guard” va avea o continuare, „The Old Guard 2”. Mai mult, producătorul Marc Evans a vorbit deja despre faptul că „Sfârșitul continuării la The Old Guard impune și un al treilea film”, scrie variety.com. Charlize Theron revine în The […]