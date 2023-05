Înșelată de iubit, Ana Bodea și-a găsit “refugiul”, iar CANCAN.RO are dovada! Și-a tras “bodyguard!” A fost la clinică și…

15:00

Emoții mari pentru Irina și Răzvan Fodor! Cei doi s-au despărțit din nou pentru două luni, timp în care prezentatoarea a plecat pentru a filma un nou sezon „America Express”. Răzvan Fodor și-a condus soția […] The post Emoții mari pentru Irina și Răzvan Fodor! Cei doi și-au luat rămas bun: „Avem un an de zile în care am fost departe unul de altul” appeared first on Cancan.