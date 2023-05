Bergodi a ridicat trofeul, dar e misterios în privința viitorului: „Băieții pot juca și anul acesta în Conference League”

Sepsi a cucerit Cupa României, victorie după executarea loviturilor de departajare în fața lui U Cluj. Cristiano Bergodi, antrenorul grupării covăsnene, nu știe dacă va rămâne antrenorul covăsnenilor. Cristiano Bergodi, după triumful din Cupa României „U Cluj a făcut un meci foarte bun, mai ales în prima repriză. Noi am început bine, apoi am intrat pe contre. Nu ne priește acest joc. Au avut și două bare. La pauză am discutat și am echilibrat. ...

