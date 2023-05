Soția unui concurent de la Chefi la cuțite a răbufnit după ce bărbatul ei a fost dat afară. „Am văzut un firicel de sânge”

16:50

Costel Băloiu, invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului „ALTCEVA”, a depănat amintiri de pe vremea în care lucra alături de regretații Sergiu Nicolaescu și Ion Dichiseanu. Mai mult, actorul a povestit o întâmplare care a […] The post Cum l-a ajutat Ion Dichiseanu să-și îndeplinească un vis: Povestea singurei fotografii pe care Costel Băloiu o are cu Sergiu Nicolaescu appeared first on Cancan.