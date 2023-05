Catrinel Marlon, lecție de eleganță la Cannes 2023. Cum a apărut pe covorul roșu și la o petrecere alături de Naomi Campbell

21:30

Voluntarii ruși au negat declarațiile Ministerului Apărării de la Moscova, care afirmase că a ucis 70 dintre „sabotorii”, și au precizat că „în operațiunea militară din regiunea Belgorod, în care am ținut sub control mai multe sate, timp de 24 de ore, am avut pierderi minime“, relatează publicația ucraineană Obozrevatel. În timpul „operațiunii antiteroriste” din […]