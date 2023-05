Amendă pentru prezentatoarea TV care a vrut să scoată demonii din Ligia Deca. A dat cu tămâie ca să o exorcizeze pe ministrul Educației

19:50

De câteva zile, vestul României este zguduit de un val de cutremure, care pare să nu se mai termine. Nu mai puțin de 11 seisme au fost resimțite în această zonă a țării, în ultimele […] The post România, zguduită de un val de cutremure. 11 seisme au lovit vestul țării în ultimele 48 de ore appeared first on Cancan.