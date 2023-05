Percheziții la spital și primării din Argeș pentru delapidare cu consecințe grave

18:10

„Vedeți? Până și greva are avantajele ei”. Așa grăit-a, astăzi, președintele Klaus Iohannis cu președintele Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeir, în timpul vizitei pe care au făcut-o în Sibiu. Cugetare adâncă pe care noi, profanii, nu am reușit să o pricepem, drept pentru care am trecut prea ușor peste ea.