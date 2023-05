Continuă coșmarul pentru Jorge! Vestea pe care medicii i-au dat-o, după ce a renunțat la cârje! ”Eram șifonat!”

14:50

Creștinii ortodocși sărbătoresc astăzi, joi 25 mai 2023, Înălțarea Domnului, cunoscută și ca Ispas, dar este și Ziua Eroilor. Care este motivul special pentru care se trag clopotele în toată țara. Înălțarea Domnului are loc […] The post Motivul special pentru care azi se trag clopotele în toată țara. Tradiția puțin cunoscută de Înălțare appeared first on Cancan.