Ce înseamnă și de unde vine expresia „mai catolic decât Papa”

15:50

Cristian Ronaldo este, la momentul actual, unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști de pe glob. La început de an, a semnat cu Al-Nassr, echipa cu numărul 28 din Arabia Saudită, pentru care portughezul a […] The post Motivul pentru care Cristiano Ronaldo riscă să fie suspendat 4 luni. Gestul care l-ar putea costa enorm pe fostul jucător de la Real Madrid appeared first on Cancan.