Omul de afaceri Puiu Popoviciu are sentința suspendată. Curtea de Apel București, decizie surprinzătoare

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, am promis mai multor cititori, cu care am corespondat în particular, că vom scrie despre vremurile dificile pe care le trăim, fără să facem politică. Spuneam încă de anul trecut că timpul revoltelor se apropie. În toată Europa, dar iată că și în România. Că lipsurile ne vor copleși. Că scumpirile vor face ca veniturile populației să nu mai ajungă traiului de zi cu zi. Dar tot atunci, noi spuneam că oamenii nu trebuie să mai aștepte totul de la stat.