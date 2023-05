Ce salariu avea Gina Pistol la Antena 1. Incredibil câți bani încasa pentru un singur sezon Chefi la cuțite

11:00

Anunț important pentru pensionarii din România. Statul român oferă un sprijin financiar în valoare de 480 de lei pentru o anumită categorie de români. Iată despre ce este vorba! Ajutorul financiar este propus la inițiativa […] The post Acești pensionari vor primi 480 de lei pe lună în plus! Propunerea vine din partea Ministerului Familiei Tineretului și Egalității de Șanse appeared first on Cancan.