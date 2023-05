BANC | Bubulina se întoarce din Vama Veche și Bulă o ia la întrebări

13:00

Moartea suspectă a unui celebru actor de telenovele a îngrozit o lume întreagă. Trupul neînsuflețit al lui Jefferson Machado a fost găsit într-un cufăr de lemn sigilat și îngropat sub o casă. Cum a fost […] The post Un celebru actor de telenovele a fost găsit îngropat într-un cufăr de lemn. Jefferson Machado era dispărut din ianuarie appeared first on Cancan.