Managerul concediat al Simonei Halep a rupt tăcerea, după noile acuzaţii de dopaj: „Mă gândesc la tine, Simo”

19:10

Miercuri, 24 mai 2023, vestea morții legendarei cântărețe Tina Turner a întristat o lume întreagă. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al artistei, însă fără a se oferi detalii legate de cauza decesului. […] The post A fost dezvăluită cauza morții cântăreței Tina Turner. Afecțiunile de care suferea regina rock’n’roll-ului appeared first on Cancan.