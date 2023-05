BANC | Bulă vine de la școală: „Tată, am luat 4 la matematică”

12:30

Casa de Pensii a făcut un anunț important privind noua formulă de calcul a pensiilor. Începând din acest an, totul se schimbă. Vârstnicii de la noi din țară ar urma să aibă pensiile recalculate după […] The post Se schimbă formula de calcul a pensiilor! Ce venituri vor încasa pensionarii, după modificare appeared first on Cancan.