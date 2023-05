Motivul pentru care tânăra din imagine nu poate găsi blugi care să i se potrivească. Ce „problemă” are, de fapt

21:10

Sâmbătă, 27 mai, Gina Pistol și Smiley au ales să-și unească destinele atât la starea civilă, cât și în fața lui Dumnezeu. Cu această ocazie, prezentatoarea de la Antena 1 și antrenorul de la Pro […] The post Gina Pistol și Smiley, primele declarații în calitate de soț și soție: „Acum să dăm și știrile de CANCAN” appeared first on Cancan.