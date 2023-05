Prețuri ireale! Cu câți lei a ajuns să se vândă în piață un kilogram de roșii românești

13:20

Lola Mason, cunoscută sub numele de MamaPlugs pe rețelele de socializare, a împărtășit recent cu fanii săi din mediul online, o experiență destul de neplăcută. Tiktokerița încercat să își găsească o pereche de blugi care […] The post Motivul pentru care tânăra din imagine nu poate găsi blugi care să i se potrivească. Ce „problemă” are, de fapt appeared first on Cancan.