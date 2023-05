Fiii ploii

12:30

Kylian Mbappe (24 de ani) susține că va rămâne la PSG încă un an. Vara viitoare, atacantul francez ar urma să se despartă de parizieni.„Sezonul viitor voi juca la PSG. Mai am un an de contract și îl voi onora. Sunt fericit, sper să avem un sezon grozav”, a declarat Mbappe, conform Le Parisien.Kylian Mbappe, contract de 72 de milioane de euro brut anual la PSGKylian Mbappe e la PSG din 2017. ...