Ce meserie are, la bază, Gina Pistol. A lucrat că vânzătoare și a trebuit să dea și cu mopul

21:20

Simona Halep (31 de ani) se află într-o situație ingrată de când a fost depistată pozitiv la un test antidoping efectuat la US Open 2022. Marea noastră campioană are însă parte de susținere din partea […] The post Simona Halep este susținută de o fostă mare jucătoare din circuitul WTA. „Pentru ea, reputația și numele înseamnă foarte mult” appeared first on Cancan.