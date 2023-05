Virginia Rogin şi Julia Marcan se alătură distribuţiei serialului romance Lasă-mă, îmi place! Camera 609, de la Antena 1

18:30

Aseară, peste 4000 de oameni au spus prezent invitaţiei lui Damian Drăghici şi au trăit la maximum alături de artist şi de invitaţii săi un concert încărcat de emoţie, de energie, dans şi voie bună. O călătorie în adândul sufletului meu, cum o spune numele spectacolului, a adus pe scenă trupa Damian and Brothers, pe Theo Rose, Irina Irimes, Connect-R, dar şi pe colegii artistului de la Te cunosc de undeva!, cu un moment emoţionant tribut Michael Jackson şi Lionel Richie – We are the World.