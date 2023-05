9 detalii de la Dinamo - FC Argeș 6-1 » Imagini din vestiarul roș-albilor, „tricoul-șampanie” al lui Bani, detaliul de la pauză + două personaje-cheie, ovaționate

23:20

Dinamo a spulberat-o pe FC Argeș, 6-1, în turul barajului de promovare/menținere în SuperLiga. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a îndemnat la calm după meci, dar lăudat jocul echipei sale.„E un pas mare spre Liga 1, dar mai avem un meci, trebuie să rămânem concentrați. Trebuie să fim echilibrați. Am făcut un meci foarte bun, tehnic, tactic. Am arătat că merităm în Liga 1, am fructificat ocaziile, am fost inspirați”, și-a început Nicolescu discursul. ...