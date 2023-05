Dinu Maxer rupe tăcerea după acuzațiile aduse de Deea! Ce crede, de fapt, despre noua relație a fostei sale soții: ”A căzut în capcană”

15:10

Cosmina Păsărin (40 de ani) iubește din nou. Fosta prezentatoare de la ”Vorbește lumea” are o relație cu un bărbat cu 4 ani mai mic decât ea, dj-ul Alex Gully (36 de ani). Deși sunt […] The post Se mărită Cosmina Păsărin cu iubitul mai tânăr? Puține cupluri ar accepta așa ceva appeared first on Cancan.