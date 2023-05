Dinu Maxer, prima reacție după ce Deea a spus că era violent verbal: „Acum, la două luni de la divorț îi dau dreptate”

22:10

Camerele de supraveghere au suprins momentul în care resturile unei rachete interceptate de apărarea antiaeriană ucraineană s-au prăbușit în traficul de pe o stradă aglomerată din Kiev, lovind o mașină, relatează Sky News. ️ The moment of the fall of the debris of the russian rocket in Kyiv was recorded on a video surveillance camera. […]