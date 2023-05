Test IQ | Calculați rapid 12:3(3+2-3). Geniile răspund corect în 3 secunde

09:20

Sâmbătă (27 mai 2023) a fost o zi memorabilă pentru Gina Pistol și Smiley. Cei doi s-au căsătorit civil și religios. Apoi, după ce au participat la cele două ceremonii, s-au distrat alături de invitați, […] The post Abia acum s-a aflat! Ce i-a făcut Gina Pistol lui Smiley în fața altarului, în ziua nunții lor. Nimeni nu se aștepta la asta appeared first on Cancan.