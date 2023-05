Raluca Olaru e invitata Irinei Fetecău la „Așa-i în tenis”! Dezvăluirile spectaculoase în noua emisiune ProSport!

09:40

După doi ani de la demisia de la Acces Direct, Emily Burghelea a dat cărțile pe față și a spus cum este Mirela Vaida, de fapt. Fosta asistentă TV nu a menajat-o deloc pe gazda […] The post A terfelit-o pe Mirela Vaida, de la Acces Direct, fără pic de milă. Fosta mână dreaptă a vedetei de la Antena Stars și-a vărsat năduful la doi ani de la plecarea din trust appeared first on Cancan.