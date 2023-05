Divorț șoc între Harry și Meghan? Primul pas a fost făcut de vlăstarul regal

14:40

Daniel Buzdugan are o căsnicie de 20 de ani cu soția sa, Monica. Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio a mărturisit care au fost sacrificiile pe care le-a făcut, de-a lungul timpului, pentru […] The post Viața amoroasă a lui Daniel Buzdugan. Dezvăluiri despre fostele iubite. „Se comportau ca niște disperate”. Cum e cu soția lui appeared first on Cancan.