Momente delicate pentru Ionuț Dolănescu. Unchiul lui, fratele lui Ion Dolănescu, a fost operat pe creier

16:30

Cristiano Ronaldo (38 de ani) nu este mulțumit de nivelul fotbalului din Arabia Saudită și vrea să plece de la Al Nassr chiar în această vară. Lusitanul este gata să renunțe la salariul uriaș pe […] The post Echipa la care Cristiano Ronaldo revine în Europa. Nu are de gând să stea prea mult la arabi appeared first on Cancan.