Patrick Mouratoglou a găsit o altă mare problemă în cazul Simonei Halep + când ar avea loc prima audiere

12:20

Golgheterul lui Tottenham, Harry Kane (29 de ani), e curtat de Bayern, Real Madrid și PSG, dar și-a propus să rămână în Anglia pentru că vrea să bată recordul de goluri în Premier League deținut de Alan Shearer (260). S-a decis pentru Manchester United, care pentru un transfer acum, când mai are un an de contract, oferă 100 de milioane de lire sterline în schimbul său.Harry Kane, 29 de ani, e pregătit s-o părăsească pe Tottenham. ...