Doliu în lumea cinematografiei! Renumitul actor John Beasley a murit brusc, după ce a ajuns la spital

12:40

Războiul dintre Lidl și Kaufland s-a încheiat, cel puțin în România. Este al treilea an în care rețeaua de magazine Lidl a înregistrat o cifră de afaceri colosală, cu mult peste retailerul Kaufland. Încă din […] The post Războiul dintre Lidl și Kaufland s-a încheiat în România! Este pentru al treilea an când se întâmplă asta appeared first on Cancan.