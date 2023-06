„FUNKY BIRD” : muzica lui Charlie Parker la Sala Radio

Cunoscutul trompetist și compozitor american Miles Davis spunea: „Poți spune istoria jazz-ului în doar 4 cuvinte: Louis Armstrong. Charlie Parker”. Joi, 8 iunie 2023 (de la 19.00), membri ai Big Band-ului Radio vă invită la concertul „Funky Bird”, eveniment conceput în jurul pieselor create de celebrul saxofonist și compozitor de jazz afro-american Charles Parker Jr. (1920 –1955), cunoscut și sub porecla de „Bird” („Pasărea”). Veți asculta piese ca Chasing the Bird, Cheryl, My Little Suede Shoes, Now’s the Time sau Yardbird Suite.

