Vedetă pe covorul roșu la Cannes, Cristina Săvulescu face furori și la Hollywood! Megan Fox îi poartă blugii

19:10

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit, sâmbăta trecută, iar petrecerea a fost ca la carte. Prezentatoarea TV și celebrul artist au petrecut ore în șir alături de familie și prietenii apropiați. Cununia civilă și cea […] The post Gina Pistol a spus adevărul gol-goluț! De ce a plâns, de fapt, la ceremonia religioasă: ”Nu pentru că a venit tata” appeared first on Cancan.