Carmen Grebenișan a trăit un coșmar la Survivor, iar momentele le-a relatat de abia acum: „Îmi imaginam…”

10:40

Garbine Muguruza (29 de ani) a decis să ia o pauză din tenis, iar în acest an nu va juca la niciun turneu. Pe plan personal însă, sportiva este extrem de fericită. Garbine urmează să […] The post Povestea campioanei de la Wimbledon care se mărită cu fanul care i-a cerut o fotografie: „Wow, e atât de frumos” appeared first on Cancan.