Câți lei primește pensie medicală Marin din Dolj, la 35 de ani: „Nu-mi ajunge nici de mâncare”

16:30

Recent, Gabriela Cristea a fost implicată într-un scandal de proporții, după ce a fost acuzată că a prezentat o emisiune sub influența alcoolului. Fanii emisiunii au taxat-o dur pe vedeta de la Antena Stars, ba […] The post Ce a facut Gabriela Cristea, la 24 de ore după ce a fost acuzată că a intrat beată în emisiune. A filmat totul appeared first on Cancan.