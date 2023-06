Anunțul momentului! Cine sunt românii care vor beneficia de 3.000 de lei de la stat

21:40

Pe data de 29 mai, un incident cutremurător a avut loc la Liceul de Artă din Sibiu. Profesorul de Educație Fizică și Sport a fost bătut de către soțul directoarei deoarece nu a vrut să