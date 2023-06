BANC | Bulă, după o noapte de beție: „Bubulino, hai că nu am fost chiar așa de beat!”

14:30

Regele Charles a rămas impresionat de frumusețile României, așa că s-a hotărât să-și cumpere locuințe în țara noastră. Are nu mai puțin de 10 proprietăți pe meleagurile românești, însă cea mai cunoscută și îndrăgită rămâne […] The post Cine este românca misterioasă cu care Regele Charles se întâlnește în România. Ea l-a convins să-și cumpere casa de la Viscri appeared first on Cancan.