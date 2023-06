Câți lei costă o ciorbă de pui, de văcuță, de perișoare sau de burtă într-un restaurant din Eforie Nord, acum, în iunie 2023

09:10

Cu doar o săptămână în urmă, Gina Pistol (41 de ani) și Smiley (39 de ani) au devenit soț și soție, însă, ca orice om, vedeta de la Antena 1 are un trecut, trecut ce […] The post Smiley ar trebui să fie mândru! La ce vârstă și-a pierdut fecioria Gina Pistol, de fapt appeared first on Cancan.