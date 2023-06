Chef Florin Dumitrescu a lovit cu capul în figură un concurent de la emisiunea culinară pe care a prezentat-o cu mult timp în urmă. Pe atunci era angajat al Pro TV

11:20

Magda Pălimariu (42 de ani) a trecut printr-un divorț, în anul 2016, divorț despre care a dorit să fie cât mai discretă. Destul de rezervată în declarații la acea vreme, fosta prezentatoare meteo de la […] The post Cum a divorțat Magda Pălimariu, ex-Pro TV, după un mariaj de nici un an. Perioada tristă din viața fostei vedete de la Meteo appeared first on Cancan.