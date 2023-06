Marius Niculae, declarații din mijlocul fanilor dinamoviști prezenți în Sala Dinamo: „Ăsta e Dinamo, nu am avut emoții în nici un moment”

23:50

FC Argeș a învins-o pe Dinamo, scor 4-2, în manșa secundă a barajului de promovare/menținere în Superliga, dar, datorită victoriei din tur, 6-1, „câinii” revin în Liga 1 după un an. Bogdan Argeș Vintilă a dat de înțeles că va rămâne la echipă pentru un nou proiect. Bogdan Argeș Vintilă, după retrogradarea cu FC Argeș„Am terminat un an dificil, unul pe care ni-l doream altfel. Am făcut tot ce a depins de mine să redresez situația. ...