Următoarea pandemie ar putea fi de gripă aviară

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) este, după cinci luni din 2023, peste Regatul Unit şi Austria, dar sub Polonia, Cehia şi Ungaria: capitalizarea totală, în creştere cu 12,2 mld. lei. Toţi indicii sunt pe plus, de la 1,4% la 10,7%. Benchmarkul BET, plus 0,3% luna trecută, scrie Ziarul Financiar.